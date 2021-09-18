Неудачное интервью или как миллионер случайно признался в убийстве 21-летней давности

Миллионера признали виновным в убийстве 2000 года. Коллаж: "Сегодня" / Фото: EPA
В пятницу 17 сентября, в Лос-Анджелесе вынесли вердикт по делу об убийстве женщины известным миллионером в сфере недвижимости, его состояние оценивается в 100 млн долларов.
Об этом сообщает BBC.
В ходе допроса Роберт Дерст путался в показаниях. Так, он сам признал, что сложно поверить, что он направил записку о местонахождении тела, но при этом не убивал свою знакомую. Суд огласит приговор 18 октября. Предпринимателю грозит пожизненное заключение.
Что известно следствию про Дреста
В 1982 году бесследно исчезла жена Дерста Кейтлин Маккормак. Тогда Дерсту так и не предъявили обвинение, однако в 1999 году дело об исчезновении возобновили. Дерст уехал из Нью-Йорка в маленький город Галвестон в Техасе, где некоторое время жил под видом немой женщины.
Берман, которая была близкой подругой Дерсту, рассказала ему о вызове на допрос в полицию. Вскоре после этого женщину нашли мертвой в Калифорнии.
По версии обвинения, Дерст в целом убил трех человек – третьим стал Моррис Блэк, пожилой мужчина с Галвестона, который, вероятно, узнал миллионера, когда тот скрывался. Когда Дерста арестовали по обвинению в убийстве Блэка, миллионер заявил, что случайно застрелил соседа во время ссоры и расчленил его тело. Присяжные в результате признали, что Дерст действовал в пределах самообороны.
Неудачное интервью или как Дрест нашел себе приговор
В 2010 году режиссер Эндрю Джареки выпустил художественный фильм "Все самое лучшее", основанный на истории исчезновения Кэтлин Дерст. Незадолго до премьеры Дерст связался с режиссером, и ему показали ленту. Бизнесмену фильм понравился, и он согласился на съемки документального минисериала о себе "Тайны миллиардера".
В интервью для сериала Дерст признался, что ссорился с женой и врал полиции про ее исчезновения, однако отрицал, что убил ее или Сьюзан Берман.
Через полтора года авторы сериала вновь пригласили Дерсту на интервью, во время которого ему передали анонимную записку с сообщением об убийстве Берман и конверт, подписанный самим бизнесменом.
Как не удивительно, но почерк на обоих был похож, и содержали одну и ту же орфографическую ошибку. Дерст по прежнему отрицал свою причастность к убийствам, однако заметно нервничал. После окончания съемки он вышел в туалет, где несколько минут разговаривал сам с собой, забыв, что с него не сняли микрофон. Он бормотал себе под нос: "Что, черт возьми, я сделал? Конечно, убил их всех".
Защита Дерста выступала против использования этой записи в суде, указывая, что фразы были смонтированы из разных отрезков разговора с самим собой. По итогу суд принял к рассмотрению запись.
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