Невдале інтерв'ю або як мільйонер випадково зізнався у вбивстві 21-річної давності

Мільйонера визнали винним у вбивстві 2000 року. Колаж: "Сьогодні" / Фото: EPA

У п'ятницю 17 вересня, в Лос-Анджелесі винесли вердикт у справі про вбивство жінки відомому мільйонеру в сфері нерухомості, його стан оцінюється в 100 млн доларів.

Про це повідомляє BBC.

В ході допиту Роберт Дерст плутався в свідченнях. Так, він сам визнав, що складно повірити, що він направив записку про місцезнаходження тіла, але при цьому не вбивав свою знайому. Суд оголосить вирок 18 жовтня. Підприємцю загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо слідству про Дрест

У 1982 році безслідно зникла дружина Дерста Кейтлін Маккормак. Тоді Дерсту так і не пред'явили звинувачення, проте в 1999 році справу про зникнення відновили. Дерст поїхав з Нью-Йорка в маленьке місто Галвестон в Техасі, де якийсь час жив під виглядом німої жінки.

Берман, яка була близькою подругою Дерсту, розповіла йому про виклик на допит в поліцію. Незабаром після цього жінку знайшли мертвою в Каліфорнії.

За версією звинувачення, Дерст в цілому вбив трьох людей – третім став Морріс Блек, літній чоловік з Галвестона, який, ймовірно, дізнався мільйонера, коли той переховувався. Коли Дерста заарештували за звинуваченням у вбивстві Блека, мільйонер заявив, що випадково застрелив сусіда під час сварки та розчленував його тіло. Присяжні в результаті визнали, що Дерст діяв в межах самооборони.

Роберт Дерст в суді в 2016 році / Фото: Getty Images

Невдале інтерв'ю або як Дрест знайшов собі вирок

У 2010 році режисер Ендрю Джарекі випустив художній фільм "Все найкраще", заснований на історії зникнення Кетлін Дерст. Незадовго до прем'єри Дерст зв'язався з режисером, і йому показали стрічку. Бізнесмену фільм сподобався, і він погодився на зйомки документального мінісеріалу про себе "Таємниці мільярдера".

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В інтерв'ю для серіалу Дерст зізнався, що сварився з дружиною і брехав поліції про її зникнення, проте заперечував, що вбив її або Сьюзан Берман.

Через півтора року автори серіалу знову запросили Дерста на інтерв'ю, під час якого йому передали анонімну записку з повідомленням про вбивство Берман і конверт, підписаний самим бізнесменом.

Як не дивно, але почерк на обох конвертах був схожий, і містили одну і ту ж орфографічну помилку. Дерст як і раніше заперечував свою причетність до вбивств, проте помітно нервував. Після закінчення зйомки він вийшов в туалет, де кілька хвилин розмовляв сам з собою, забувши, що з нього не зняли мікрофон. Він бурмотів собі під ніс: "Що, чорт візьми, я зробив? Звичайно, убив їх усіх".

Захист Дерста виступала проти використання цього запису в суді, вказуючи, що фрази були змонтовані з різних відрізків розмови з самим собою. За підсумком суд прийняв до розгляду запис.

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