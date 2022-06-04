Невзоров дал прогноз, умрет ли Путин от тяжелой болезни

Александр Невзоров рассказал, может ли Владимир Путин умереть от тяжелой болезни / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский журналист Александр Невзоров считает, что многочисленные слухи в СМИ о смертельной болезни президента РФ Владимира Путина не имеют достаточного подтверждениня.

Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Україна 24".

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"Во-первых, никто реального представления о болезни Путина не имеет. Ставить диагнозы по малюсенькой картинке в интернете, по пластике, по мимике, по выражению лица и угловатости щек – это спекуляция, это абсолютно ненадежно. Я все-таки предлагаю не рассчитывать на это и не думать, что болезни и некая справедливость сделают эту важную работу за людей", – сказал журналист.

Невзоров считает, что необходимо "держать в уме все-таки наихудший вариант того, что он в ближайшее время, крайней мере по естественным причинам, не умрет".

Напомним, британское издание Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ сообщило, что врачи дали президенту РФ Владимиру Путину максимум три года жизни. По словам источника издания, у 69-летнего хозяина Кремля "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и ему "осталось не больше двух-трех лет". По информации источника, Путин теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

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В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем.

Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства

Российский журналист Александр Невзоров также рассказал, как он получил гражданство Украины. На вопрос, когда он запросил украинское гражданство, журналист ответил:

"Не могу сказать, что я прямо запрашивал. Это обсуждалось, и я был горячим сторонником этого. Но это было в те дни, когда честная военная победа Украины, которая может быть, если не будет применено ядерное оружие, была еще очень далеко... Этой всей истории не день, не два, не неделя, а значительно больше времени. Узнал я ровно тогда же, когда узнали все".

Невзоров заверил, что до последнего не знал о существовании указа президента Владимира Зеленского от 21 мая о присвоении ему гражданства.