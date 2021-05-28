Никакой он нам не батька – белорусский оппозиционер резко высказался о Лукашенко

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Член президиума Координационного совета Беларуси и экс-министр страны Павел Латушко против того, чтобы называть президента Беларуси Александра Лукашенко прижившимся ранее "званием" – "батьком".
Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Он нам, беларусам, никакой не "батька". Это человек, который совершает массовые преступления, репрессии в 21 веке", – сказал он.
Оппозиция Беларуси призывает весь цивилизованный мир объединиться против диктатора.
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