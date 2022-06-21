Нобелевскую медаль журналиста из РФ продали за рекордную сумму. Куда пойдут деньги

Дмитрий Муратов, российский журналист. Фото: коллаж "Сегодня"
Нобелевскую медаль главреда российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова продали на аукционе Heritage в США за 103,5 млн долларов при начальной цене в 550 тысяч долларов. Покупатель неизвестен. Деньги Муратов пообещал перечислить ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, где есть беженцы и дети беженцев из Украины.
Об этом сообщает Novaya Gazeta. Europe.
"Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии", – заявил он.
Как следует из сообщений канала, покупатели предлагали за медаль 10 млн долларов, затем цена росла до 15 млн и 16 млн, после резко увеличилась до 103,5 млн долларов.
Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
О намерении продать медаль господин Муратов сообщил в конце марта этого года. Он выступил против российского вторжения в Украину и призвал прекратить боевые действия.
"Новая газета" вскоре после этого объявила о приостановке работы. Формальной причиной стало получения второго предупреждения Роскомнадзора об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов.
Ранее мы сообщали, что Зеленский и народ Украины предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
Также напомним, украинские писатели, которых номинировали на Нобеля.