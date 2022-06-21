Нобелівську медаль журналіста із РФ продали за рекордну суму. Куди підуть гроші

Дмитро Муратов, російський журналіст. Фото: колаж "Сьогодні"

Нобелівську медаль головного редактора російської "Нової газети" Дмитра Муратова продали на аукціоні Heritage у США за 103,5 млн доларів за початкової ціни 550 тисяч доларів. Покупець невідомий. Гроші Муратов пообіцяв перерахувати ЮНІСЕФ, який відправить їх до країн, де є біженці та діти біженців із України.

Про це повідомляє Novaya Gazeta. Europe.

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"Всі гроші, які ми сьогодні отримаємо, ми передаємо ЮНІСЕФ, який пообіцяв, що ці гроші підуть усім країнам, де є біженці та діти біженців з України: у Польщі, Росії, Німеччині, Молдові, Словенії, Угорщині", – заявив він.

Як випливає з повідомлень каналу, покупці пропонували за медаль 10 млн. доларів, потім ціна росла до 15 млн. і 16 млн., після різко збільшилася до 103,5 млн. доларів.

Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Ресса були удостоєні Нобелівської премії миру у 2021 році "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, що є передумовою демократії та міцного миру".

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Про намір продати медаль пан Муратов повідомив наприкінці березня цього року. Він виступив проти російського вторгнення в Україну та закликав припинити бойові дії.

"Нова газета" незабаром після цього оголосила про зупинення роботи. Формальною причиною стало одержання другого попередження Роскомнагляду про відсутність у матеріалах видання маркування іноагентів.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський та народ України запропонували висунути на Нобелівську премію миру

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Також нагадаємо, українські письменники, яких номінували на Нобеля.