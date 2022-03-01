Норвегия нарушит 70-летний военный запрет ради Украины

Оборона Киева. Фото Reuters

Украина получит военную помощь от Норвегии. Об этом сообщается в заявлении норвежского правительства.

Норвегия стала последней страной Европы, которая еще не заявляла о предоставлении вооружений Украине, пишет Reuters.

Реклама

Норвегия передаст около 2000 противотанковых средств M72 (одноразовый ручной противотанковый гранатомёт).

"Норвегия проводит строгую политику в отношении экспорта военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", — заявил премьер-министр Йонас Гар Штёре.

Издание отмечает, что в стране действовала политика отказа от поставок оружия в страны, не входящие в НАТО, которые находятся в состоянии войны или находятся под угрозой вооруженного конфликта. Но впервые с 1950-х годов этот запрет будет нарушен.

А 27 февраля Норвегия объявила, что выведет свой суверенный фонд, крупнейший в мире, из России, и пообещала отправить Украине каски, бронежилеты и другое снаряжение.

Реклама

Закрытое небо для России

Как известно, европейское небо закрыто для российских самолетов. В том числе, и над Норвегией. После того как Европейский Союз принял решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России, в МИД РФ возникли трудности с прибытием на конференцию Совета по правам человека ООН в Женеве.