Новая истерика Скабеевой: в Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой (видео)

Скабеева посвятила целую программу мало заметному монументу, который стоял на окраине Киева / Коллаж "Сегодня"

Главная пропагандистка российского ТВ Ольга Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.

Гитлер и русские люди

"Снесли монумент дружбы Москвы и Киева – это ничего не значит и не имеет никакого значения. Потому что, несмотря на официальную риторику и признание России государством-агрессором, кто там главный торговый партнер? Разумеется – русские люди. Я имею в виду государство наше российское. Именно поэтому нужно урезонить эту страну", – заявила Скабеева, подразумевая, что урезонить необходимо Украину.

"Немецкие войска не додумались до этого! Гитлер не разрешал... Это какой позор, чтобы такие вещи они говорили. Сносят памятник дружбы Киева и Москвы! Какая связь с режимами? Киев – древний город, Москва – древний город", – возмущался Жириновский.

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Судьба монумента

Напомним, 6 сентября власти Киева сообщили, что в столице был демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского, 8. Таким образом коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета от 8 июля 2021 года.

Памятник дружбы Киева и Москвы в последнее время постоянно подвергался вандализму

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", – заявила по этому поводу депутат Киевсовета Алина Михайлова.