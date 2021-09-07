Нова істерика Скабєєвої: у Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою (відео)

Скабеева присвятила цілу програму мало помітному монументу, який стояв на околиці Києва / Колаж "Сегодня"

Головна пропагандистка російського ТБ Ольга Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до всього, що має відношення до України, влаштувала чергову істерику з пиводу демонтажу у Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою. Разом з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським вони майже годину обурювалися з цього приводу.

Гітлер і російські люди

"Знесли пам'ятник дружби Москви і Києва – це нічого не означає і не має ніякого значення. Тому що, попри офіційну риторику та визнання Росії державою-агресором, хто там головний торговий партнер? Зрозуміло – російські люди. Я маю на увазі держава наша російська. Саме тому потрібно урезонити цю країну", – заявила Скабєєва, маючи на увазі, що урезонити необхідно Україну.

"Німецькі війська не додумалися до цього! Гітлер не дозволяв... Це якась ганьба, щоб такі речі вони говорили. Зносять пам'ятник дружби Києва і Москви! Який зв'язок з режимами? Київ – стародавнє місто, Москва – древнє місто", – обурювався Жириновський.

Реклама

Доля монументу

Нагадаємо, 6 вересня влада Києва повідомила, що в столиці було демонтовано пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8. Таким чином комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого перебував пам'ятник, виконало рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року.

Пам'ятник дружби Києва і Москви останнім часом постійно піддавався вандалізму

"Нема вже того шматка граніту в Києві. І це наша з вами перемога. Зараз пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА та повинен стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", – заявила з цього приводу депутат Київради Аліна Михайлова.