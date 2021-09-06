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"Шок-контент": Скабєєвій прислали "Гордона в шоколаді"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 вересня, 18:25
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Відома ведуча поділилася фото з цукерками в Мережі
Скабеева поділилася фото з цукерками в соцмережах. Фото: колаж "Сьогодні"
Скабеева поділилася фото з цукерками в соцмережах. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабеева обурилася тим фактом, що їй в офіс надіслали "Гордона в шоколаді". Однак, одну з коробок з зефіром – відкрила.

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Про це вона написала в своєму Telegram-каналі у понеділок, 6 вересня.

"Шок-контент! Хтось надіслав до редакції. Як думаєте, що робити?! ", – написала вона в соцмережі.

На фото видно три коробки з солодощами, одна з них вже відкрита – зефір ванільний.

Скабеевой надіслали в редакцію "Гордона в шоколаді". Фото: Ольга Скабеева/Telegram
Скабеевой надіслали в редакцію "Гордона в шоколаді". Фото: Ольга Скабеева/Telegram

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Відмітимо, що цукерки "Гордон в шоколаді" вперше з'явилися в магазинах на початку квітня 2021 року.

Скандали за участю Скабеевой

Раніше Ольга Скабеева влаштувала істерику в телеефірі . Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х * йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Ольга Скабеева – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин.

Не дивно, що пісня "Путін х * йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у пропагандистки істерику.

Також ми писали:

  • Скабеева знову згадала свої твердження про "батальйонах геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.
  • Коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабеевой.

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