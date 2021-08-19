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"Український талібан" і "хана відносинам". Скабєєву зачепила пісня українських військових про Путіна

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
19 серпня, 23:58
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Російська пропагандистка пригрозила українцям якимись наслідками і "ханою" відносин з Росією через знамениту кричалку "Путін х**ло"
Ольга Скабєєва влаштувала істерику через пісню українців про Путіна / колаж "Сьогодні"
Ольга Скабєєва влаштувала істерику через пісню українців про Путіна / колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму останньому "шоу" традиційно не обійшла увагою Україну, яку з чогось назвала "українським талібаном" і розповіла своїм глядачам про те, що українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності заспівали відому кричалку харківських ультрас "Путін ху**ло".

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У своїй звичайній істеричній манері пропагандистка заявила, що тепер "українсько-російським відносинам хана" і що військових, які співали пісню, повинні покарати.

"Український талібан, так можна називати тепер сусідню державу, пробив нове дно... Російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді українських військових хана, якщо всіх, хто образив російського президента і російських людей просто зараз не знайдуть і не покарають", – вибухнула тирадою Скабєєва.

Пропагандистка також пригрозила українцям "наслідками".

Слід зазначити, що в Мережі і справді поширювали кілька відео, на яких українські військові співають пісню харківських ультрас "Путін х ** ло", однак наскільки вони справжні, невідомо.

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Нагадаємо, раніше у прямому ефірі програми на телеканалі "Росія-1" ведуча і пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва істерила через те, що Петро Порошенко відвідав 72-ту бригаду у Авдіївці та привіз їм обладнання та абрикоси.

Раніше ми писали, що російська ведуча-пропагандистка Ольга Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличило її саму.

До речі, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

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