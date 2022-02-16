Новые военные учения НАТО в Словакии: кто примет участие

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Первая часть запланированного контингента из военнослужащих США и сотен транспортных средств вошла на территорию Чехии, направляясь в Словакию для участия в военных учениях НАТО Saber Strike 2022.

Об этом сообщает Reuters.

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Учения в Словакии

Отмечается, что учения, которые давно были запланированы, проводятся раз в два года и охватывают семь стран, включая Прибалтику, Польшу, Чехию и Германию.

В учениях примут участие около 2000 военнослужащих США с примерно 600 единицами техники, а также почти 1300 словацких солдат в первые две недели марта. После завершения учений войска должны вернуться в свои базы.

При этом в Словакии нет иностранных войск НАТО, но министр иностранных дел страны Ярослав Надь заявил во вторник, что Словакия начала рассматривать возможность размещения подразделения НАТО в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО "в условиях кризиса в Украине".

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Фото – REUTERS/Jiri Skacel.

Угроза вторжения РФ

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что вторжение может начаться уже 16 февраля.

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Три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) немедленно предоставить Киеву эти самые гарантии.

Напомним, президент США Джозеф Байден признал, что вторжение российских войск в Украину возможно, и заверил, что "мир объединится вокруг Украины".

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