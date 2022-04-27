От ПАСЕ требуют расследовать резню в Буче и отрезать Россию от европейской науки

Совет Европы будет рассматривать преступления, совершенные РФ в Украине / Коллаж "Сегодня"

В Страсбурге заседает Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), где главной темой стала война в Украине и ее последствия. Украинская делегация пытается давить на Германию, которая не хочет поставлять нашей стране тяжелое вооружение и занимает двусмысленную позицию по поводу энергетического эмбарго России.

Отметим, что заседания ПАСЕ проходят без делегации России, которая в последние годы использовала трибуну организации, чтобы заниматься пропагандой своего тоталитарного курса.

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Напомним, в марте голосами 46 стран было принято решение об исключении России из Совета Европы.

Позиция ПАСЕ

Итак, среда, 27 апреля, в ПАСЕ была посвящена дебатам относительно последствий агрессии России против Украины и роли Совета Европы в максимальном давлении на агрессора с целью прекращения убийства мирных граждан. В проекте резолюции ПАСЕ, которая будет поставлена на голосование по итогу дебатов, сказано: "На карту Европы вернулась новая линия разграничения, проведенная российскими властями своей риторикой и поступками".

Комитет ПАСЕ по политическим вопросам, который готовил резолюцию, в своем превью к документу высказал решительное осуждение агрессии России против Украины, сообщается на сайте Офиса Совета Европы в Украине.

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"Комитет встревожен увеличением количества доказательств бесчеловечных поступков, совершенных российскими вооруженными силами, и выразил свою полную поддержку всем усилиям, направленным на расследование нарушений Россией международных норм в области прав человека, международного гуманитарного права и других международных преступлений, включая преступления против человечности и геноцид, а также обеспечение ответственности агрессора", – сообщается в Офисе.

Украина требует оружия

Несмотря на то, что война в Украине стала главной темой этого заседания ПАСЕ, украинская делегация считает, что европейским сообществом делается недостаточно для прекращения этой войны. Поэтому в зале ПАСЕ прозвучала критика в адрес некоторых правительств.

"Война в Украине продолжается. В первую очередь нам необходимы санкции против Российской Федерации. Вы должны прекратить покупать российскую нефть и газ. Российские нефть и газ залиты кровью украинцев. Если вы платите 8 млн евро каждый день за российское топливо, а первая в этом Германия – Путин может продолжать эту войну вечно. Во-первых, нам нужно оружие и еще раз оружие. И не нужно этого лицемерия: это оборонительное оружие, а это оружие для наступления. Мы защищаем нашу страну, все оружие для нас – это оружие для нашей защиты и ничего больше. Хватит читать нам лекции, начинайте нам помогать", – заявил по время своего выступления в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко.

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Военные преступления Москвы

Открывая весеннюю сессию ПАСЕ в Страсбурге, президент Тини Кокс призвал всех содействовать восстановлению мира в Украине и помочь нашей стране "отстроить свое общество после нападения российской армии".

Президент Кокс призвал срочно прекратить "страдания Мариуполя" и решительно осудил военные преступления российской армии в Киевской области.

"Скорбь должна идти бок о бок с предложением конкретной солидарности с гражданами и государством Украина и поддержкой для них. Поэтому в центре внимания этой сессии, конечно, будет ситуация в Украине и вокруг нее, а также последствия российской агрессии против Украины. Когда я характеризовал эту Ассамблею в январе как агору для Европы, я не мог представить, что произойдет дальше..." – сказал Кокс.

"Безопасность и мир – великие уроки Второй мировой войны. Это ответственность всего международного сообщества. Мы должны суметь предотвратить опасность эскалации военных авантюр, которые, как учит нас опыт, было бы трудно сдержать. Мы должны суметь противопоставить всему этому твердую волю к миру. Нам нужен Хельсинки, а не Ялта: мы хотим диалога, а не демонстрации силы между великими державами", – заявил президент Италии Маттарелла во время своего выступления в ПАСЕ.

Предложения

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич подтвердила, что на этой сессии будут внесены коррективы в План действий по Украине для преодоления непосредственных последствий российской агрессии.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать страну", – сказала генеральный секретарь накануне. В рамках ПАСЕ уже начато сотрудничество с Офисом генпрокурора Украины по созданию группы экспертов для расследования грубых нарушений прав человека со стороны российских агрессоров.

Среди других предложений, которые будут рассматриваться на этой сессии ПАСЕ, будет и инициатива Комитета ПАСЕ по культуре и спорту, который призывает к полному запрету на участие российских и белорусских команд, клубов и отдельных лиц в спортивных мероприятиях. Также Комитет предлагает распространить это табу для Москвы и Минска на все мероприятия в области науки, образования и СМИ во всех 46 странах, входящих в Совет Европы.

Тотальный игнор России

Пока в Страсбурге обсуждают жизнь Европы в новых реалиях в Москве уже высказали свое отношение к ПАСЕ. Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые международные площадки отжили свой век, поэтому на них стало бессмысленно работать.

"Понимаю, что на некоторых площадках стало вообще невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать, скажем, в ПАСЕ", – цитирует Путина газета "Известия".

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