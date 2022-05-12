Новый "хлопок". В Хабаровском крае РФ в воинской части произошел взрыв

В РФ произошел взрыв. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Тейсин Хабаровского края РФ произошел взрыв в воинской части. Есть жертвы. Отмечается, что населенный пункт находится за 8800 км от украинской границы.

Об этом пишут росСМИ, передает Telegram-канал "Сегодня".

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Что известно?

В воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края произошел взрыв на пороховом складе. В результате один человек погиб, несколько пострадали.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Они доставлены в больницу", – сказал собеседник ТАСС.

Взрывы под Белгородом: загорелся объект Минобороны РФ

В России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил пожар на территории объекта Минобороны РФ.

"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – цитирует заявление губернатора Telegram-канал Baza.

Telegram-канал "Жесть Белгород" со ссылкой на губернатора сообщает об одном пострадавшем среди местных жителей.

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