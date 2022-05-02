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На Пермском пороховом заводе произошел крупный пожар, есть жертвы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 16:32
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Вспыхнула даже трава вокруг здания
Пожар на заводе случился в здании по производству пластмасс.
Пожар на заводе случился в здании по производству пластмасс. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 1 мая, произошел крупный пожар на Пермском пороховом заводе, РФ. Возгорание произошло вечером около 20:00.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Что произошло

Пожар случился в здании по производству пластмасс – в цехе загорелись спецпродукты в упаковке. Огонь охватил крышу здания на всей площади, вспыхнула даже трава вокруг здания. Общая площадь пожара составила 530 кв. м.

"Во время пожара погибла женщина 1963 года рождения, еще одна женщина 1979 г.р. скончалась в больнице. Также сотрудница завода, 1986 г.р., с сильнейшими ожогами 99% тела доставлена в реанимацию, за ее жизнь борются врачи", – пишет издание.

На вызов отреагировали сотрудники специализированного управления ФПС МЧС России, которые имеют допуск и обслуживают завод.

Расследование пожара

Государственная инспекция труда в Пермском крае сообщила, что расследованием на заводе занялась комиссия во главе с управлением Ростехнадзора.

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При этом администрация Пермского порохового завода пока не прокомментировала происшествие. В издании пытались дозвониться руководству, однако безуспешно. На сайте завода нет никакой информации о случившемся.

Напомним, в российском Уссурийске (Приморский край) 25 апреля произошел пожар на местной авиабазе.

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