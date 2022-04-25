В Брянске после взрывов и пожаров началась паническая эвакуация

В России уже поручено расследовать обстоятельства произошедшего

В Брянске были эвакуированы арбитражный суд и школы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 апреля, в Брянске началась массовая эвакуация учебных заведений. В частности, эвакуирован и арбитражный суд Брянской области.

Как стало известно, были эвакуированы школы №1, №4, №9, №36, №64, а также детский сад №74 "Рябинка". Также сообщается об эвакуации людей из здания городской администрации

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Пожар в городе

В ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также территории воинской части.

Через некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причины не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах тоже не было никаких упоминаний.

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Как стало известно, пострадавших, по предварительным данным, в результате пожара на нефтебазе не было.

"На нефтебазе АО "Транснефть Брянск – Дружба" в Брянске произошел пожар, эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Кроме этого, ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов.

"Рано утром вспыхнул резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежецком валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб. м", – сказал собеседник агентства.

В то же время источник российского "Интерфакса" утверждает, что пожар на нефтебазе в Фокинском районе локализован на площади 1500 кв. м. Утверждается, что речь идет о пожаре на объекте по адресу: Московский проспект, дом. 91. По поводу еще одного пожара, о котором шла речь, пока ничего не известно.

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ЧП в Брянске, очевидно, действительно имеет масштабные последствия и резонанс. "Крышевать" расследование взялся председатель Следственного комитета страны-агрессора Александр Бастрыкин. Как говорится, он поручил расследовать обстоятельства происшествия и возбудить уголовное дело. На место отправили группу следователей и криминалистов.

Ситуация в Белгороде

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.

По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.