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В Сибири некому тушить лесные пожары – в чем причина

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 12:55
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Массовые пожары становятся все более частым явлением в регионе с весны по осень, однако тушить их больше некому
Сибирь вновь в огне / Коллаж "Сегодня"
Сибирь вновь в огне / Коллаж "Сегодня"

В Сибири бесконтрольно бушуют пожары. Все из-за того, что военные подразделения РФ, которые тушили их раньше, передислоцировали для ведения боевых действий в Украине.

Об этом пишет The Independent.

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Массовые пожары становятся все более частым явлением в регионе с весны по осень. Однако раньше огонь тушили российские военные подразделения, которые сейчас передислоцировали для ведения боевых действий на Украине.

Оккупанты пытаются прорваться в Одессу

Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев и двигаются на запад, в сторону Одессы. Однако оккупанты мало продвинулись в этом направлении за последнюю неделю.

Также военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносят ракетные удары по объектам на территории Украины.

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"Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали:

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

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