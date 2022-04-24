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У Сибіру нема кому гасити лісові пожежі – у чому причина

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 12:55
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Масові пожежі стають все більш частим явищем у регіоні з весни до осені, проте гасити їх більше нема кому
Сибір знову у вогні / Колаж "Сьогодні"
Сибір знову у вогні / Колаж "Сьогодні"

У Сибіру безконтрольно вирують пожежі. Все через те, що військові підрозділи РФ, які гасили їх раніше, передислокували на ведення бойових дій в Україні.

Про це пише The Independent.

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Масові пожежі стають дедалі частішим явищем у регіоні з весни до осені. Проте раніше вогонь гасили російські військові підрозділи, які зараз передислокували для ведення бойових дій в Україні.

Окупанти намагаються прорватися до Одеси

Російські сили, наступають із Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв та рухаються на захід, у бік Одеси. Проте окупанти мало просунулися у цьому напрямі за останній тиждень.

Також військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та завдають ракетних ударів по об'єктах на території України.

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"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", – йдеться у повідомленні.

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Дані на 09:00 24 квітня
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2
Літаки 179
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3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
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ББМ 2238
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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