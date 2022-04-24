У Сибіру нема кому гасити лісові пожежі – у чому причина

У Сибіру безконтрольно вирують пожежі. Все через те, що військові підрозділи РФ, які гасили їх раніше, передислокували на ведення бойових дій в Україні.
Про це пише The Independent.
Масові пожежі стають дедалі частішим явищем у регіоні з весни до осені. Проте раніше вогонь гасили російські військові підрозділи, які зараз передислокували для ведення бойових дій в Україні.
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Окупанти намагаються прорватися до Одеси
Російські сили, наступають із Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв та рухаються на захід, у бік Одеси. Проте окупанти мало просунулися у цьому напрямі за останній тиждень.
Також військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та завдають ракетних ударів по об'єктах на території України.
"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", – йдеться у повідомленні.