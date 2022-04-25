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В Брянске прогремели взрывы – горит нефтебаза и воинская часть (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 03:52
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Жителей домов возле горящей нефтебазы начали эвакуировать
Пожар на нефтебазе в Брянске. Фото: коллаж "Сегодня"
Пожар на нефтебазе в Брянске. Фото: коллаж "Сегодня"

В России в Брянске с ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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"Сообщается, что горят резервуары с топливом. Данных о пострадавших не поступало. По словам жителей, перед началом пожара слышался мощный хлопок, а зарево от огня сейчас видно из разных точек города", – говорится в сообщении.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах также не было никаких упоминаний.

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Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские. Отмечается, что людям при этом не называют причину происходящего.

"Сейчас к месту едут спасательные службы со всего города", – написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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(Новость дополняется)

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