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У Брянську прогриміли вибухи – горить нафтобаза та військова частина (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 03:52
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Жителів будинків біля нафтобази, що горить, почали евакуювати
Пожежа на нафтобазі у Брянську. Фото: колаж "Сьогодні"
Пожежа на нафтобазі у Брянську. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії у Брянську у ніч із неділі на понеділок, 25 квітня, прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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"Повідомляється, що горять резервуари із паливом. Даних про постраждалих не надходило. За словами жителів, перед початком пожежі чулася потужна бавовна, а заграва від вогню зараз видно з різних точок міста", – йдеться у повідомленні.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

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Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські. Зазначається, що людям при цьому не називають причини того, що відбувається.

"Зараз до місця їдуть рятувальні служби з усього міста", – написав радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Ситуація у Бєлгороді

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ і заявили, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події в Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безлад окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили в Міноборони.

За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

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