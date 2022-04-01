Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У РФ спалахнула нафтобаза біля кордону з Україною – фото та відео

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 07:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Бєлгороді розпочалася масштабна пожежа на нафтосховищі – мешканців прилеглих вулиць тимчасово евакуюють
У Білгороді спалахнула нафтобаза
У Білгороді спалахнула нафтобаза / Фото: Колаж: Сьогодні

У російському місті Бєлгород, яке знаходиться неподалік кордону з Україною, сталася пожежа на нафтобазі в районі Крейди. На місці події працюють екстрені служби, є двоє постраждалих

Про це 1 квітня повідомляє глава Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.

Реклама

"Відбулася пожежа на нафтобазі у місті Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо її ліквідації", – пише чиновник.

За словами Гладкова, внаслідок пожежі постраждали двоє людей – працівники нафтобази. Їм надали першу допомогу. Також глава області заявив про евакуацію мешканців трьох вулиць. ⠀

Реклама

"Починаємо розселяти мешканців вулиць Поштової, Макаренка та Костянтина Заслонова у безпечніше місце", – йдеться у публікації.

Реклама

Людей із цих вулиць тимчасово розмістять у "Білгороді Арені". Коли пожежу загасять, вони зможуть повернутись додому.

Фото із соцмереж

Вибух на складі боєприпасів

29 березня у Білгородській області пролунав вибух на складі боєприпасів у районі села Червоний Жовтень. РосЗМІ повідомляють, що були поранені чотири військовослужбовці РФ

Проте російський губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що жертв та постраждалих серед мешканців немає. За його словами, руйнувань на території селища немає.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 31 березня
1
Особовий склад 17500
Особовий склад
2
Літаки 135
Літаки
3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артилерія 311
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 96
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 75
Цистерни ГММ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1201
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ігор Сухих – ветеран АТО, доброволець тероборони; майстер спорту міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства та рукопашного бою – чемпіон Європи та світу. З перших днів вторгнення пішов захищати рідний Ірпінь. Ризикуючи життям, врятував понад 20 земляків, загинув у нерівному бою неподалік свого будинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти