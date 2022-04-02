Ракета, яка вибухнула в Бєлгороді, прилетіла з Росії – розслідувачі

Журналістам вдалося геолокувати місце зйомки

Журналісти зазначили, що відеореєстратор знімав у південно-східному напрямку. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Ракета, що вибухнула на південній околиці Бєлгорода 1 квітня, прилетіла з території Російської Федерації.

Про це повідомила група незалежних журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team.

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Приліт ракети

"Нам вдалося геолокувати місце зйомки в момент влучення ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає в південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже, з території Росії", – йдеться в повідомленні.

Учасники групи припустили, що розмір воронки вказує на використання крилатої або балістичної ракети – ймовірно, крилатої ракети 9М728 ОТРК "Іскандер-М".

Також розслідувачі заявили, що, за словами бєлгородського губернатора Гладкова, ще одне схоже потрапляння мало місце в той же час неподалік Ясних Зорь Бєлгородської області:

"Враховуючи, що Ясні Зорі розташовані приблизно за напрямом польоту ракети від Микільського, цілком можливо, що це потрапляння стосується того ж інциденту".

Фото – Conflict Intelligence Team.

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Фото – Conflict Intelligence Team.

Що сталося

Російські прокремлівські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд. За їхньою інформацією, "випущений з боку України снаряд" впав у селі Микільське Бєлгородської області.

1 квітня голова Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що в місті сталася пожежа на нафтобазі в районі Крейди.

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За словами Гладкова, внаслідок пожежі постраждали двоє осіб – працівники нафтобази. Їм надали першу допомогу. Також голова області заявив про евакуацію мешканців трьох вулиць.

Заява Міноборони

У Міноборони України заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через халатність окупантів або з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили в Міноборони.

За даними наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українській стороні нічого не відомо про вибухи в російському Бєлгороді.

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