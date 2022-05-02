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На Пермському пороховому заводі сталася велика пожежа, є жертви

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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2 травня, 16:32
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Спалахнула навіть трава навколо будівлі
Пожежа на заводі сталася в будівлі з виробництва пластмас.
Пожежа на заводі сталася в будівлі з виробництва пластмас. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 1 травня, сталася велика пожежа на Пермському пороховому заводі. Зайнялося увечері близько 20:00.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

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Що сталося

Пожежа розпочалася в будівлі з виробництва пластмас – у цеху спалахнули спецпродукція в пакованні. Вогонь охопив дах будівлі по всій площі, спалахнула навіть трава навколо будівлі. Загальна площа пожежі становить 530 кв. м.

"Під час пожежі загинула жінка 1963 року народження, ще одна жінка 1979 р. н. померла в лікарні. Також співробітниця заводу, 1986 р. н., із сильними опіками 99% тіла доставлена в реанімацію, за її життя борються лікарі", – пише видання.

На виклик відреагували співробітники спеціалізованого управління ФПС МНС Росії, які мають допуск та обслуговують завод.

Розслідування пожежі

Державна інспекція праці в Пермському краї повідомила, що розслідування на заводі веде комісія на чолі з управлінням Ростехнагляду.

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Водночас адміністрація Пермського порохового заводу поки що не прокоментувала те, що сталося. У виданні намагалися додзвонитися туди, проте нічого не вийшло. На сайті заводу немає жодної інформації про надзвичайну подію.

Нагадаємо, у російському Уссурійську (Приморський край) 25 квітня сталася пожежа на місцевій авіабазі.

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