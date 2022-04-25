Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Зійшов благодатний вогонь": у Росії спалахнула пожежа на авіабазі (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 16:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські офіційні особи поки не коментують подію
У російському Уссурійську зайнялася авіабаза
У російському Уссурійську зайнялася авіабаза / Фото: Колаж: Сьогодні

У російському Уссурійську (Приморський край) 25 квітня сталася пожежа на місцевій авіабазі.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Сегодня".

Реклама

Варто зазначити, що місто Уссурійськ розташоване майже за 10 000 км від України.

"Найімовірніше, пожежа виникла після зростання денних температур та лісових пожеж", – йдеться у підписі до відео.

У Росії жодних офіційних заяв із приводу події поки що роблять. Інформації щодо можливих постраждалих внаслідок НП немає.

Реклама

Користувачі Мережі, обговорюючи цей інцидент, жартома припустили, що на уссурійську авіабазу "зійшов благодатний вогонь".

У Брянську зайнялася нафтобаза

У ніч із неділі на понеділок, 25 квітня, у Брянську прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причин не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи теж не було жодних згадок.

Реклама

Як стало відомо, постраждалих, за попередніми даними, внаслідок пожежі на нафтобазі не було.

"На нафтобазі АТ "Транснафта Брянськ – Дружба" в Брянську сталася пожежа, евакуація населення не планується. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає", – йдеться в повідомленні пресслужби МНС РФ.

Крім цього, раніше джерело "Інтерфаксу" повідомило, що в Брянську горять два сховища нафтопродуктів.

"Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тис. куб. м", – сказав співрозмовник агентства.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти