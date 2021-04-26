Новый плацдарм Кремля: о чем договорились Путин и Лукашенко и чем это грозит Украине

Лукашенко не хочет терять власть и продолжает игры с суверенитетом, но за поддержку России придется рассчитываться

Так называемое покушение и якобы попытка переворота, о которых уже который день рассказывает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, "помощь" в этом спецслужб России и немедленный визит белорусского руководителя в Кремль – все эти события будут иметь влияние и на Украину, считают эксперты.

Зачем на самом деле ездил в Москву Лукашенко и к чему следует готовиться Украине, политологи рассказали новостям "Сегодня".

Опасные игры с Россией

Лукашенко не хочет терять власть и имеет ее благодаря российской поддержке – политической, экономической и информационной. Однако с Кремлем просто так ничего не бывает, за все надо рассчитываться.

"И расплачиваться он может только исключительно суверенитетом страны, потому что больших ресурсов, возможности каким-то образом откупиться от России или оплатить ее, условно говоря, услуги политические поддержки власти Лукашенко нет", – говорит белорусский политолог Павел Усов.

Лукашенко это понимает, но делать что-то надо.

"Он попытается сыграть в такую игру, что чем больше интеграционной риторики, тем лучше его будут принимать за своего, но при этом он категорически не желает делиться властью. Он возвращается к старой своей схеме затягивания времени", – отмечает политолог Игар Тишкевич.

Зачем Россия "помогает" Беларуси

Ситуация в самой Беларуси стабилизировалась, а со временем, может, и с Европой диалог наладится. Лукашенко не впервые ссорится с миром. А тогда, возможно, власть России отдавать не придется. Однако, и Кремль это понимает. Именно поэтому появился покушение на Лукашенко, в правдивость которого мало кто верит.

"После того как Россия помогла Эрдогану, то отношения несколько улучшились. Это могла быть часть повторения такой ситуации", – предполагает Игар Тишкевич.

Таким образом Москва пытается убедить Лукашенко, что Запад с ним быстро разберется без Федерации. А чтобы безопасность была более надежной, Беларуси следует предоставить место под российскую военную базу.

"Для того чтобы якобы защитить Беларусь от внешних угроз со стороны Запада. И как раз таки в эту парадигму встраивается сфабрикованное покушение на Лукашенко", – считает Павел Усов.

По сути, Кремль пытается отрезать Беларусь от внешнего мира.

"Лукашенко сделали такой комплекс действий, которые его должны убедить в определенных вещах, убедить, что Россия его единственный союзник. В принципе теперь какая-то многовекторность многонаправленность внешней политики – она просто исчезла", – говорит политолог Евгений Магда.

Россия добивается изоляции Минска

Следующим шагом России будут попытки организовать торговые войны с соседями.

"Чтобы Беларусь заходила в дальнейшем в более глубокую изоляцию. Потому что для нее это очень выгодно. После политической изоляцией чтобы шла экономическая изоляция. России это очень выгодно", – говорит Игар Тышкевич.

А уже тогда на Лукашенко можно будет давить по сдаче суверенитета.

"Все ожидают, так или иначе, что на протяжении этого ближайшего года Лукашенко будет вынужден пойти на целый ряд политических интеграционных уступок", – говорит Павел Усов.

Что угрожает Украине

Лукашенко приходится подыгрывать Путину и в украинском вопросе. Реагировать на предложение Зеленского встретиться на Донбассе. Однако отношения с Киевом теперь ухудшатся.

"Лукашенко, который в течение семи лет балансировал между Россией и Украиной, в Минске работала трехсторонняя контактная группа, в Минске подписывались соответствующие документы. Сейчас на встрече с Путиным он пнул Зеленского публично, то есть показал, что он в этом конфликте на стороне России", – убежден Евгений Магда.

Что это значит для нас? А то, что во время следующих российских учений "Запад-2021" Федерация сможет направлять против Украины войска не только со своей территории, но и из Беларуси. Все в рамках защиты от коллективного Запада.

"Уже было заявлено о том, что воздушное пространство Беларуси будут патрулировать вместе с белорусскими военными, российские военные. Видимо стоит ожидать прибытия российских самолетов военных на территорию Беларуси и нахождение их здесь на стационарной основе", – отмечает Павел Усов.

И здесь Россия демонстрирует, что одновременно может играть на нескольких досках. Манипулирует соседями в своих целях.

"Нет обычного анализа, как Россия играет в государствах соседях, потому что каждый сидит на своем глобусе. Беларусь сидит на глобусе Беларуси. Украина сидит на глобусе Украины, и считают, что и сама Россия в первую очередь занимается именно ими. И когда ты видишь только часть внутреннюю, ты не видишь всей картины и не видишь составляющими какой гульни ты являешься", – уверен Игар Тышкевич.

Пока Лукашенко был в Москве, он соглашался на интеграцию, и когда вернулся в Минск, заверил, Беларусь не сдаст. А в том, что об этом говорят, опять же виноват Запад. Он также объявил важное для него решение – о наделении Совета безопасности Беларуси полномочиями на случай своей смерти.

А это значит, считают эксперты, за власть Лукашенко будет бороться и в дальнейшем.