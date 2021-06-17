Новый скандал в партии Трампа: республиканке угрожали "украинскими" головорезами

Американские республиканцы буквально убивать друг друга готовы перед выборами. Фото: коллаж "Сегодня"
В Республиканской партии, членом которой является экс-президент Дональд Трамп, разгорается новый скандал из-за распрей перед выборами в Конгресс.
Об этом сообщает Politico.
Журналисты получили аудиозаписи, на которых кандидат в Конгресс от штата Флорида Уильям Брэддок угрожает устранить свою коллегу по партии Анну Паулину Луну.
30-минутный телефонный разговор записала консервативная активистка Эрин Ольшевски.
"Я правда не хочу никого лишать жизни во благо народа США, это разобьет мне сердце. Но если это понадобится, то я это сделаю. Луна – это чертов "лежачий полицейский" на дороге. Это дохлая белка, которую ты переезжаешь каждый день, покидая район", – сказал республиканец.
Брэддок призвал Ольшевски не поддерживать Луну на праймериз республиканцев.
"У меня есть доступ к отряду убийц из украинцев и русских. Не надо публично поддерживать Луну. Луна должна сняться , и, надеюсь, без чьей-либо помощи", – добавил политик.
Сам Брэддок не подтвердил и не опроверг факт такого разговора, но сказал, что запись могла быть подделана или отредактирована. Ольшевски отрицает, что как-либо изменяла запись.
Удивляет еще и тот факт, что сам Уильям Брэддок является малоизвестным политиком, тогда как Анна Паулина Луна – ветеран ВВС США и бывшая модель, которая на промежуточных выборах в Палату представителей победила на праймериз Республиканской партии, но в итоге проиграла демократу Чарли Крайсту.
Ольшевски и Луна уже передали аудиозапись разговора в полицию.
Напомним, ранее Дональд Трамп запретил Республиканской партии использовать свое имя для сбора средств.
Также мы писали, что экс-президент ответил на слухи о том, что он собирался выйти из своей политсилы и создать собственную партию.
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