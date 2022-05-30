Обезьяна оспа: грозит ли миру новая пандемия

В мире фиксируют случаи обезьяньей оспы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения обезьяньей оспына глобальном уровне как умеренный. Однако не исключает, что ситуация может усугубиться.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Подробности

По состоянию на 26 мая Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях обезьяньей оспы. О летальных случаях информация не поступала.

"В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки", — говорится в сообщении.

Случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.

Внезапное появление и широкий географический охват многих случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Реклама

Оспа не новая болезнь

Оспа обезьян не новая болезнь. Первый подтвержденный случай заболевания человека произошел в 1970 году, когда вирус был обнаружен у ребенка в Демократической Республике Конго (ДРК). Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но с учетом COVID-19 страх перед новой крупной вспышкой понятен. Хотя оспа обезьян встречается редко, но все же потенциально может вызывать тяжелое заболевание. Чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что с увеличением количества поездок возникнет больше случаев.

Читайте также