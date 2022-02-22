Оборона "ЛДНР" на 10 лет: что написано в договоре Путина с ОРДЛО

Договор между РФ и "ЛДНР" заключен на 10 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"
Путин подписал указ о признании независимыми "ЛДНР". Появились детали договора между Российской Федерацией и ОРДЛО.
Об этом пишут российское СМИ.
Подробности
Договор между РФ и "ЛДНР" предусматривает, в частности:
- общую оборону;
- общую охрану границы "республик Донбасса";
- право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;
- признание документов, выданных госорганами друг друга;
- Россия будет принимать меры по поддержке финансовой и банковской систем так называемых "ЛДНР", исходя из того, что платежное средство там — российский рубль.
Договор между РФ и "ЛДНР" заключен на 10 лет.
Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".