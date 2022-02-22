Оборона "ЛДНР" на 10 лет: что написано в договоре Путина с ОРДЛО

Договор между РФ и "ЛДНР" заключен на 10 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Путин подписал указ о признании независимыми "ЛДНР". Появились детали договора между Российской Федерацией и ОРДЛО.

Об этом пишут российское СМИ.

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Подробности

Договор между РФ и "ЛДНР" предусматривает, в частности:

общую оборону;

общую охрану границы "республик Донбасса";

право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;

признание документов, выданных госорганами друг друга;

Россия будет принимать меры по поддержке финансовой и банковской систем так называемых "ЛДНР", исходя из того, что платежное средство там — российский рубль.

Договор между РФ и "ЛДНР" заключен на 10 лет.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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