Оборона "ЛДНР" на 10 років: що написано у договорі Путіна з ОРДЛО

Договір між РФ і "ЛДНР" укладено на 10 років/Фото: колаж: "Сьогодні"

Путін підписав указ про визнання незалежними "ЛДНР". З'явилися деталі договору між Російською Федерацією та ОРДЛО.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Деталі

Договір між РФ та "ЛДНР" передбачає, зокрема:

спільну оборону;

спільну охорону кордону "республік Донбасу";

право сторін використовувати військову інфраструктуру і військові бази на території один одного;

визнання документів, виданих держорганами один одного;

Росія вживатиме заходів для підтримки фінансової та банківської систем так званих "ЛДНР", виходячи з того, що платіжний засіб там — російський рубль.

Договір між РФ та "ЛДНР" укладено на 10 років.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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