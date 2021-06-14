Объявили эвакуацию. В США загорелся химзавод (фото, видео)

В Соединенных Штатах на химическом предприятии произошел пожар

В Соединенных Штатах в городе Роктон (штат Иллинойс,) произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

Реклама

Читайте также: В США горит химический завод, прогремел взрыв

Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властями, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в США в городе Фримонт (штат Калифорния), на территории завода, где производят электромобили Tesla, произошел пожар.