Обязательная вакцинация и принудительная изоляция: Франция ужесточит борьбу с COVID-19

Президент Макрон в обращении к нации заявил о значительном ухудшении ситуации c коронавирусом в стране

Эммануэль Макрон заявил об обязательной вакцинации медиков / коллаж "Сегодня"

Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и других категорий работников, которые могут контактировать с "уязвимыми людьми", также для защиты страны от штамма "Дельта" введут обязательную изоляцию невакцинированных при въезде в страну.

Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в телеобращении, передает Le Figaro.

По его словам, во Франции в последнее время значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация c коронавирусом.

Контроль и наказания начнут действовать с 15 сентября.

"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий, кто контактирует с уязвимыми людьми. Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", - сказал Макрон.

Макрон также не исключает введения со временем обязательной вакцинации для всех категорий французов.

Читайте также: Французская компания Sanofi выпустит новую вакцину от COVID-19: сроки

Реклама

Президент Франции также заявил об усилении контроля на границах в отношении пассажиров, прибывающих из стран с опасным уровнем эпидемиологической ситуации и введении принудительной изоляции невакцинированных пассажиров.

Кроме того, с августа расширят сферу применения "санитарного пропуска" – без него не будут пускать в рестораны и бары, а также поезда и самолеты дальнего следования.

На двух заморских территориях Франции – Реюньоне и Мартинике введут режим чрезвычайной ситуации, там будет действовать комендантский час.

На 21 июля назначено чрезвычайное заседание парламента, на котором планируют утвердить новые меры по борьбы с COVID-19.

Напомним, власти Италии еще в апреле приняли закон, который обязал всех медиков и сотрудников системы здравоохранения, которые работают в аптеках и медкабинетах, делать прививки от коронавируса.

В то же время итальянские медицинские работники выступают против обязательной вакцинации – 300 медиков даже подали иск в суд.