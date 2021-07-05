Українська
$ 27,41
32,41
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Французская компания Sanofi выпустит новую вакцину от COVID-19: сроки

5 июля 2021 20:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Фармкомпания перешла к третьему этапу исследований своего препарата

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо анонсировал выход вакцины от коронавируса. По его словам, препарат от Sanofi использует технологию, отличную от конкурентных Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen,

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Реклама

В препарате Sanofi используется не технология мРНК, а рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. Богийо добавил, что в сочетании со специальным веществом – адъювантом – иммунный ответ будет активнее и длиться дольше.

Среди преимуществ вакцины Sanofi – недорогое производство и более мягкие требования к хранению, в отличие от других препаратов. Например, для Pfizer-BioNTech необходимо поддерживать температуру -15−25 градусов, а для Sanofi – всего -2−8 градусов.

Читайте также: Темпы вакцинации в Украине продолжают падать. Сколько прививок сделали за сутки

Не пропусти!
Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети
Роман Яремчук и его сынишка

Президент компании отметил, что низкая стоимость может помочь менее развитым странам ускорить вакцинацию от коронавируса. Также новый препарат будет полезен при ревакцинации.

Реклама

Sanofi начала третью стадию исследований своей адъювантной рекомбинантной белковой вакцины. Фармкомпания заявила об успешных результатах второго этапа.

Напомним, мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Большой двадцатки" в Италии – почему об Украине даже не вспомнилиВласть
Венгрия начнет получать газ в обход Украины – строительство газопровода завершилось
Венгрия начнет получать газ в обход Украины – строительство газопровода завершилосьЭкономика
Не разгонишься. Все автомобили в Европе оборудуют системой ограничения скорости
Не разгонишься. Все автомобили в Европе оборудуют системой ограничения скоростиАвто
Кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО: что они ответили Зеленскому
Кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО: что они ответили ЗеленскомуВласть
Эстония открыла границу для украинцев: надо выполнить два условия
Эстония открыла границу для украинцев: надо выполнить два условияЕвросоюз
В Италии медики подали в суд против обязательной вакцинации от COVID-19
В Италии медики подали в суд против обязательной вакцинации от COVID-19Евросоюз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять