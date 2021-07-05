Французская компания Sanofi выпустит новую вакцину от COVID-19: сроки

Фармкомпания перешла к третьему этапу исследований своего препарата

Фото: колаж "Сегодня"

Глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо анонсировал выход вакцины от коронавируса. По его словам, препарат от Sanofi использует технологию, отличную от конкурентных Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen,

Об этом сообщает издание Le Figaro.

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В препарате Sanofi используется не технология мРНК, а рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. Богийо добавил, что в сочетании со специальным веществом – адъювантом – иммунный ответ будет активнее и длиться дольше.

Среди преимуществ вакцины Sanofi – недорогое производство и более мягкие требования к хранению, в отличие от других препаратов. Например, для Pfizer-BioNTech необходимо поддерживать температуру -15−25 градусов, а для Sanofi – всего -2−8 градусов.

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Президент компании отметил, что низкая стоимость может помочь менее развитым странам ускорить вакцинацию от коронавируса. Также новый препарат будет полезен при ревакцинации.

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Sanofi начала третью стадию исследований своей адъювантной рекомбинантной белковой вакцины. Фармкомпания заявила об успешных результатах второго этапа.

Напомним, мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

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