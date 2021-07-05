Русский
$ 27,41
32,41
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Французька компанія Sanofi випустить нову вакцину від COVID-19: терміни

5 липня 2021 20:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Фармакологічна компанія перейшла до третього етапу досліджень свого препарату

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Глава фармацевтичної компанії Sanofi France Олів'є Богійо анонсував вихід вакцини від коронавірусу. За його словами, препарат від Sanofi використовує технологію, відмінну від конкурентних Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Janssen,

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Реклама

У препараті Sanofi використовується не технологія мРНК, а рекомбінантний білок, як в сучасних щеплення від грипу. Богійо додав, що в поєднанні зі спеціальною речовиною – ад'ювантом – імунна відповідь буде активніше і тривати довше.

Серед переваг вакцини Sanofi – недороге виробництво і м'якші вимоги до зберігання, на відміну від інших препаратів. Наприклад, для Pfizer-BioNTech необхідно підтримувати температуру -15-25 градусів, а для Sanofi – всього -2-8 градусів.

Читайте також: Темпи вакцинації в Україні продовжують падати. Скільки щеплень зробили за добу

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок

Президент компанії зазначив, що низька вартість може допомогти менш розвиненим країнам прискорити вакцинацію від коронавірусу. Також новий препарат буде корисний при ревакцинації.

Реклама

Sanofi почала третю стадію досліджень своєї ад'ювантної рекомбінантної білкової вакцини. Фармакологічна компанія заявила про успішні результати другого етапу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилося
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилосяЕкономіка
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкості
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкостіАвто
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли Зеленському
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли ЗеленськомуВлада
Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умови
Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умовиЄвросоюз
В Італії медики подали до суду проти обов'язкової вакцинації від COVID-19
В Італії медики подали до суду проти обов'язкової вакцинації від COVID-19Євросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти