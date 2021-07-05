Французька компанія Sanofi випустить нову вакцину від COVID-19: терміни

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Глава фармацевтичної компанії Sanofi France Олів'є Богійо анонсував вихід вакцини від коронавірусу. За його словами, препарат від Sanofi використовує технологію, відмінну від конкурентних Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Janssen,

Про це повідомляє видання Le Figaro.

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У препараті Sanofi використовується не технологія мРНК, а рекомбінантний білок, як в сучасних щеплення від грипу. Богійо додав, що в поєднанні зі спеціальною речовиною – ад'ювантом – імунна відповідь буде активніше і тривати довше.

Серед переваг вакцини Sanofi – недороге виробництво і м'якші вимоги до зберігання, на відміну від інших препаратів. Наприклад, для Pfizer-BioNTech необхідно підтримувати температуру -15-25 градусів, а для Sanofi – всього -2-8 градусів.

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Президент компанії зазначив, що низька вартість може допомогти менш розвиненим країнам прискорити вакцинацію від коронавірусу. Також новий препарат буде корисний при ревакцинації.

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Sanofi почала третю стадію досліджень своєї ад'ювантної рекомбінантної білкової вакцини. Фармакологічна компанія заявила про успішні результати другого етапу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

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