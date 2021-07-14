Огонь и слезоточивый газ. Во Франции протестовали против обязательной вакцинации (фото, видео)

Протесты во Франции. Фото: REUTERS/AST/IVA
В крупнейших городах Франции днем 14 июля прошли акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса для медработников и запрета на посещение общественных мест без COVID-сертификата, или ПЦР-теста.
Об этом сообщает Reuters.
Протесты во Франции. Фото: REUTERS/AST/IVA
Протестующие скандировали лозунги "Свобода!", "Долой санитарные пропуска!" и "Долой диктатуру!".
В Париже полиция несколько раз применяла слезоточивый газ, когда протестующие опрокидывали мусорные баки и подожгли механический экскаватор.
Протесты во Франции. Фото: REUTERS/AST/IVA
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Напомним, о радикальных мерах по борьбе с быстрым ростом заболеваемости COVID-19 ранее на этой неделе объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, власти Италии еще в апреле приняли закон, который обязал всех медиков и сотрудников системы здравоохранения, которые работают в аптеках и медкабинетах, делать прививки от коронавируса.
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