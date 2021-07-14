Вогонь і сльозогінний газ. У Франції протестували проти обов'язкової вакцинації (фото, відео)

Після того, як Макрон оголосив про радикальні заходи по боротьбі з COVID-19, французи вийшли на вулиці

У найбільших містах Франції вдень 14 липня пройшли акції протесту проти обов'язкової вакцинації від коронавірусудля медпрацівників та заборони на відвідування громадських місць без COVID-сертифіката, чи ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Reuters.

Протестуючі скандували гасла "Свобода!", "Геть санітарні пропуску!" і "Геть диктатуру!".

У Парижі поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, коли протестуючі перекидали сміттєві баки і підпалили механічний екскаватор.

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Нагадаємо, про радикальні заходи по боротьбі з швидким зростанням захворюваності на COVID-19 раніше на цьому тижні оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, влада Італії ще в квітні взяли закон, який зобов'язав усіх медиків і співробітників системи охорони здоров'я, які працюють в аптеках і медкабінетах, робити щеплення від коронавірусу.