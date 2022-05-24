Оккупанты грузят краденое из Украины зерно на суда в Севастополе (фото)

Оккупанты воруют зерно/Фото: Maxar Technologies, коллаж: "Сегодня"

Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, на которых россияне загружают украинское зерно на суда во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает CNN и публикует фото Maxar Technologies за 19 и 21 мая.

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На снимках видны два грузовых корабля, которые ходят под российским флагом "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка". Они пришвартованы в порту Севастополя. Там их грузят зерном, которое сыпется с ленты в открытый трюм.

По данным сайта, отслеживание судов MarineTraffic.com, оба корабля покинули порт. "Матрос Позинич" плывет по Эгейскому морю в направлении Бейрута, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

Издание утверждает, что трудно сказать наверняка, загружается ли судно на фото украденным украинским зерном. Но аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственным производством украинских регионов Херсонской и Запорожской областей, часть которых находится под оккупацией РФ.

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Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

В ООН предлагают начать торг с Россией за украинское зерно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Взамен он предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По словам дипломатов, знакомых с вопросом, в настоящее время Россия, похоже, не ведет серьезных переговоров на это предложение. По их словам, Турция, крупная черноморская страна, выразила готовность участвовать в сделке, в том числе путем удаления мин с моря и управления судоходством.

Россия и Беларусь являются ключевыми поставщиками калийных удобрений для растений, с помощью которых обеспечиваются хорошие урожаи в регионах мира. В настоящее время белорусский калий запрещен к поставке на мировые рынки в связи с западными санкциями. Война в Украине также нарушила экспорт некоторых товаров из России.

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"Гутерриш стремится устранить барьеры, в том числе западные санкции, чтобы вернуть на рынок больше российского и белорусского калия", — пишет издание.

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