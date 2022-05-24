Окупанти вантажать крадене з України зерно на судна у Севастополі (фото)

Окупанти крадуть зерно/Фото: Maxar Technologies, колаж: "Сьогодні"

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, на яких росіяни завантажують українське зерно на судна в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє CNN та публікує фото Maxar Technologies за 19 і 21 травня.

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На знімках видно два вантажні кораблі, які ходять під російським прапором "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка". Вони пришвартовані в порту Севастополя. Там їх вантажать зерном, яке сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.

За даними сайту, відстеження суден MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт. "Матрос Позинич" пливе Егейським морем в напрямку до Бейрута, а "Матрос Кошка" все ще перебуває в Чорному морі.

Видання стверджує, що важко сказати напевно, чи судно на фото завантажується вкраденим українським зерном. Але анексований Росією Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від багатих на сільськогосподарське виробництво українських регіонів Херсонської та Запорізької областей, частина яких перебуває під окупацією РФ.

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Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

В ООН пропонують розпочати торг з Росією за українське зерно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українських продуктів на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Натомість він пропонує пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив з Росії та Білорусі. Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

За словами дипломатів, обізнаних у питанні, наразі Росія, схоже, не веде серйозних переговорів щодо цієї пропозиції. За їхніми словами, Туреччина, велика чорноморська країна, висловила готовність брати участь в угоді, зокрема через видалення мін з моря та управління судноплавством.

Росія та Білорусь є головними постачальниками калійних добрив для рослин, за допомогою якого можна забезпечити добрі врожаї в регіонах світу. Наразі білоруський калій заборонений до постачання на світові ринки через західні санкції. Війна в Україні також порушила експорт деяких товарів із Росії.

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"Гутерреш прагне усунути бар'єри, зокрема західні санкції, щоб повернути на ринок більше російського та білоруського калію", – пише видання.

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