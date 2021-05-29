Он просто сумасшедший старик, кричащий на голубей. Американские комики высмеяли Трампа

Трамп высказался о ценах на бензин для американцев, а также до сих пор проводит проверки в штате Аризона

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

Американские комики Джимми Киммел, Стивен Колберт и Сет Мейерс пошутили над экс-президентом США Дональдом Трампом из-за его недавнего заявления о повышении цен на бензин и намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Что сделал Трамп?

"Мне с сожалением приходится говорить о том, что цены на бензин, с которыми вы столкнетесь, намного выше, чем они были всего несколько месяцев назад", – говорится в заявлении Трампа. Он имел в виду сезонное количество путешественников в выходные, посвященные Дню поминовения.

Кроме того, он высказался о производстве энергии в США, заявил, что страна стала энергетически зависимой и призвал американцев "помнить, когда вы смотрите, как тикает счетчик, а ваши доллары накапливаются, как хорошо Дональд Трамп проделал свою работу в качестве президента".

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как отреагировал Киммел?

"Он просто сумасшедший старик, кричащий на голубей. Он, кажется, забыл, что цена на газ была низкой, потому что нам некуда было ехать, нам некуда было ехать. Наших бабушек и дедушек убил ужасный вирус: "Когда я был президентом, мы тратили деньги на порнозвезд, а не на бензин!" - пошутил Киммел.

Американцев предупредили, что из-за наплыва путешественников в аэропортах могут быть длинные очереди. Комик заявил, что это было так давно, что он взволнован.

"Когда эта палочка коснется моей внутренней стороны бедра, – сказал он, - я посмотрю этому агенту прямо в глаза и скажу: "Я тоже скучал по тебе, здоровяк, я действительно скучал".

Что сказал Колберт?

"Байден был президентом четыре месяца, а это значит, что пора начать говорить о президентских выборах 2024 года", - полушутя сказал Стивен Колберт.

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Трамп уже ранее заявлял, что намерен снова баллотироваться, "при условии, что у него все еще хорошее состояние здоровья" .

"Это безумие! В 2024 году ему будет 78 лет, а это... именно столько лет Джо Байдену сейчас", - сказал комик, намекая на предвыборную кампанию Трампа. Он часто намекал на возраст Байдена.

В то же время, американские СМИ сообщают, что республиканские чиновники до сих пор надеются, что Трамп сможет стать кандидатом в президенте и, что общество забудет о двух импичментах, штурме Капитолия и другом.

"Но это все его секретные ингредиенты. Это все равно что отобрать у повара 11 трав и специй", – сказал Колберт.

Как пошутил Майерс?

Он обратил внимание на аудиторскую проверку, которую проводят в Аризоне. Именно там Трамп подозревает фальсификацию на выборах президента.

"Этот аудит более безумный, чем одно из тех вирусных видеороликов о кулинарии, где кто-то измельчает гамбургер и превращает его в молочный коктейль. И вы не удивитесь, узнав, что люди, заказавшие эту проверку, – вы знаете, сумасшедшие. И я говорю не только о чокнутых чудаках вроде Линделла. Я имею в виду президента сената штата Аризона, которого на этой неделе выследил CNN, и он дал совершенно безумное интервью, защищая аудит", – сказал комик.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на 35 республиканцев в Палате представителей Конгресса США, которые поддержали создание двухпартийной комиссии по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января.