Оставила "не тот комментарий" : в милиции Беларуси жестоко издевались над пенсионеркой

В дом учительницы на пенсии в 7:00 пришли восемь сотрудников милиции из Могилева, в том числе два полковника

После того, как пенсионерка из Минска более полугода назад оставила комментарий в социальных сетях под сообщением об избиении протестующих и написала слово "тварь", ее пришли задерживать.

Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал руководитель белорусской службы "Радыё Свабода" Александр Лукашук.

По его словам, в дом учительницы на пенсии в 7:00 пришли восемь сотрудников милиции из Могилева, в том числе два полковника.

Реклама

"Более полугода назад эта женщина оставила комментарий под сообщением о том, как милиция избивала людей. Она написала всего одно слово: "Тварь". Оно не относится к разряду запрещенных или сильно оскорбительных", – сказал он.



Он отметил, что учительницу на пенсии отвезли за 200 км от дома в Могилев, где над ней издевались пять дней – заставляли догола раздеваться и оскорбляли ее.



"В камере, где держали женщину, не было ни матрасов, ни подушек и все время горел свет. Когда за ней поехал сын, у него конфисковали машину. Через пять дней женщину вернули в Минск и сказали, что теперь ее будут судить. И это за всего одно слово", – подчеркнул Лукашук.



По его словам, сейчас белорусские спецслужбы изучают социальные сети.

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета