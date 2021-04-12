Осудили и призвали ответить: итоги заседания ОБСЕ по войскам РФ у границ Украины

В Европе все еще надеются на объяснения России

В ходе заседания ОБСЕ из-за стягивания российских войск к границам Украины, в котором Россия отказалась участвовать, государства-члены однозначно осудили действия Москвы и пообещали продолжить отслеживать ситуацию.

Об этом свидетельствует отчет о заседании 10 апреля, который оказался в распоряжении "Радио Свобода".

В частности председательствующая сейчас в Европейском Союзе Португалия выразила обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе и передвижением российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. От имени ЕС она призвала Россию приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям.

Кроме того, Евросоюз поддержал шаги Украины и "призвал стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности".

Великобритания также выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании и предложила России ответить, почему она не сообщила ОБСЕ о своих действиях на границе.

Канада адресовала России вопрос о том, когда она планирует завершить свою военную активность и вернуть войска в места постоянной дислокации, а также почему об "учениях" не проинформировали.

"Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированы военные учения", – цитирует издание отчет.

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Германия и Франция подчеркнули, что обеспокоенность по поводу масштабных передвижений военных РФ на границе с Украиной можно развеять надлежащими пояснениями.

Похожие позиции, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция. А Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что "внимательно следит за развитием событий".

Напомним, 10 апреля Украина инициировала специальное заседание ОБСЕ из-за наращивания Россией войск возле своих границ. Однако РФ отказалась участвовать в заседании стран-членов организации.

Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов "Искандер" к границам с Украиной. К границе движутся танки, боевые машины пехоты (БМП), а также системы залпового огня "Ураган".

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