Открытая лесбиянка впервые стала министром в Латвии

Одними из приоритетов Марии Голубевой в МВД станут борьба с преступлениями на почве ненависти и реформа системы внутренних дел

Мария Голубева в Сейме Латвии / Фото: Flickr

Парламент Латвии утвердил депутата от проевропейского блока "Для развития/За!" Марию Голубеву на должности министра внутренних дел.

Об этом сообщает местное информационное агентство LETA.

Ее кандидатуру 3 июня поддержали 54 депутата Сейма, еще 35 проголосовали "против". 47-летняя открытая лесбиянка Голубева станет первой открытой представительницей ЛГБТ-сообщества и только второй женщиной во главе МВД.

Голубева заменит представителя партии "Кому принадлежит государство?" Сандиса Гиргенса, который сложил полномочия после того, как его политсила вышла из коалиции.

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В движении "За!" приоритетами Марии Голубевой называют реформирование системы внутренних дел, усиление полиции и гражданской защиты, борьбу с домашним насилием и преступлениями на почве ненависти, улучшение качества досудебных расследований, а также предотвращение правонарушений среди детей и молодежи в качестве альтернатива наказанию.

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Новоиспеченный министр уже решительно заявила о намерении погрузиться в систему внутренних дел и выразила надежду на плодотворное сотрудничество с руководством силовых структур.

Стоит отметить, что Голубева станет вторым открытым представителем ЛГБТ в правительстве за всю историю Латвии. В 2014 году о своей гомосексуальности официально заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, что в США в этой году открытого гея впервые назначили министром – им стал демократ Пит Буттиджич, который возглавил Министерство транспорта.

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