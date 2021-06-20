Отравление и арест Навального: США готовят новые санкции против России

Новый пакет ужесточит ограничения, которые ранее ввели из-за российского оппозиционера – он находится в СИЗО

Фото: коллаж "Сегодня"

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый Дом готовит новые санкции против РФ. Их введут из-за отравления и ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в российском СИЗО.

Об этом он заявил в эфире CNN.

"Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Сейчас мы находимся в процессе подготовки второго набора санкций, которые будут применены в этой ситуации", - заявил он.

Напомним, в конце апреля против и так отбывающего наказание в колонии общего режима учредителя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального в России возбудили новое уголовное дело за "создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан".

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В феврале суд принял решение отменить условный срок, к которому Навального приговорили ранее, и применить реальный – 3,5 года колонии общего режима.

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