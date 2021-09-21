Британская полиция рассекретила возможного организатора отравления Скрипалей

На снимке - Денис Сергеев (он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов"). Фото: коллаж "Сегодня"

Британская полиция впервые официально назвала имя третьего россиянина, который, по мнению правоохранительных органов, был причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В полиции заявили, что этого человека зовут Денис Сергеев – он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов".

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Как сообщили представители британской полиции, он вместе с ранее обвиненными в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным (они же Руслан Боширов и Александр Петров) непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. В ее результате бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы с сильным отравлением боевым ядом "Новичок", однако выжили. Погибла гражданка Великобритании, отравившаяся "Новичком" спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей, вероятно, случайно.

Отметим, имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля начало мелькать в прессе еще в начале 2019 года. Тогда расследователи из Bellingcat заявили, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев.

Позже BBC выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.

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Что известно об отравлении Скрипалей

Двое мужчин, которые называли себя Александром Петровым и Русланом Бошировым, прилетели в аэропорт Гатвик 2 марта 2018 года. Реальные имена этих людей называли раньше расследователи из Bellingcat. Британская полиция впервые официально подтверждает: журналисты не ошиблись – настоящие имена этих людей – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Денис Сергеев с документами на имя "Сергея Федотова", прилетел в другой лондонский аэропорт – Хитроу – в тот же день в 11 часов утра.

В воскресенье, 4 марта, Чепига и Мишкин отправились в Солсбери. В тот же день были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Сергеев в Солсбери не ездил – все время он провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет Лондон – Москва и улетел из Британии 4 марта в 13:45, сообщает полиция. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.

Британская полиция утверждает, что теперь у нее достаточно доказательств, чтобы заявить: эти трое россиян действовали как одна команда, они несколько раз встречались в Лондоне во время их короткой поездки: иногда – на открытом воздухе, иногда – в помещениях, но полиция не уточняет, где именно.

Британская полиция считает, что Сергеев, как и другие подозреваемые, скрывается в России. Москва всегда отрицала свою причастность к "инциденту в Солсбери".

Чепиге, Мишкину и Сергееву заочно предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства, в покушении на убийство, в причинении тяжких телесных повреждений, а также в использовании и хранении химического оружия. Британские власти в ближайшее время передадут информацию в Интерпол.

"Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ", – заявили в британской полиции.

Ранее мы сообщали, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в другую страну и будут жить под новыми именами.

Также напомним, подозреваемого в отравлении Скрипалей Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ.