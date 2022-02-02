Ответ Путину – настоящий. США признали слив секретных документов по ультиматуму НАТО

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США официально подтвердили подлинность опубликованного в СМИ ответа США и НАТО на ультиматум России по гарантиям безопасности.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 2 февраля.

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На вопрос, настоящие ли документы, опубликованные в испанской газете El Pais, Прайс ответил:

"Я не увидел в опубликованных документах оснований предполагать, что они неподлинные".

Документы США и НАТО. Фото: El Pais.

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Какой ответ получил Путин от США и НАТО

Испанская пресса опубликовала два документа на английском языке.

"Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам (разоружение и меры доверия – Ред.) может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", – отмечается в ответе.

Также говорится, что США и НАТО отказываются подписать договор о безопасности в Европе с Россией и закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Что США готовы обсуждать с Кремлем

В документах отмечается, что США готовы обсудить с Россией обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, а также воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Также США готовы начать с РФ диалог по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

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При этом США будут продолжать поддерживать политику "открытых дверей" НАТО. Кроме этого, США готовы рассмотреть меры по предотвращению "инцидентов с РФ на море и в воздухе".

В НАТО же заявили, что не хотят конфронтации. Однако Альянс не пойдет на компромисс по "принципиальным для себя вопросам".

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