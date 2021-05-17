Палестина потребовала принятия резолюции ООН по Газе

По словам премьера, международному сообществу надлежит вмешаться в конфликт, чтобы "остановить израильскую агрессию", и разработать проект решения проблемы

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестина требует от ООН принять резолюцию, которая осуждает действия Израиля в секторе Газа.

Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед Штайе, передает Al Arabiya.

"Мы требуем принятия резолюции ООН, признающей незаконными действия Израиля", – отметил он.

Глава правительства добавил, что палестинская сторона собирается "обратиться Генеральную Ассамблею ООН, поскольку ни одна страна не может наложить вето на ее резолюции".

Реклама

Штайе также отметил, что международному сообществу надлежит вмешаться в конфликт, чтобы "остановить израильскую агрессию", и разработать проект решения проблемы, основывающийся на нормах международного права.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения в Газе, подчиняющееся ХАМАС, заявило о гибели по меньшей мере 33 человек, в том числе 12 женщин и 8 детей из-за обстрелов со стороны Израиля.

Кроме того, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину. Какие могут быть последствия мести турецкого лидера – читайте в материале "Сегодня".