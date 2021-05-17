В Газе заявили о 33 погибших из-за атаки Израиля в воскресенье

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В результате израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье, 16 мая, погибли по меньшей мере 33 человека, в том числе 12 женщин и 8 детей.
Об этом заявило подчиняющееся ХАМАС Министерство здравоохранения в Газе, передает BBC.
В палестинском министерстве утверждают, что из-за авиационных ударов Израиля в первые часы воскресенья погибли в частности 12 женщин и 8 детей, еще 50 человек получили травмы.
Кроме того, сообщается, что спустя четырнадцать часов после атак парамедики все еще ищут потенциальных выживших среди обломков разрушенных зданий.
Таким образом, с момента начала конфликта за неделю в Газе, по данным палестинских властей, погиб 181 человек.
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Официальные лица Израиля заявляют, что в результате атак боевиков по израильской территории за неделю погибло 10 человек, в том числе двое детей.
Напомним, с 11 мая Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.
Тем временем представитель Китая на заседании Совбеза ООН предложил Палестине и Израилю провести на территории КНР прямые переговоры.
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