Китай предложил Израилю и Палестине провести переговоры в КНР

В то же время Китай заявил, что продолжит поддерживать "восстановление законных прав палестинцев"

Китайская Народная Республика предложила Палестине и Израилю провести прямые переговоры для решения конфликта на своей площадке.

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Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совбеза ООН.

"Китай нарастит усилия по содействию мирным переговорам... Мы подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров", – заявил он.

При этом Китай фактически поддержал в разгоревшемся в последние дни конфликте Палестину, заявив, что будет поддерживать "восстановление законных прав палестинцев", и отметил, что причина обострения палестино-израильского конфликта якобы в отсутствии справедливого решения палестинского вопроса.

"Китай продолжит оказывать твердую поддержку правому делу палестинского народа, который борется за восстановление своих законных прав, а также способствовать урегулированию существующих проблем посредством политического диалога", – сказал Ван И.

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Напомним, с 11 мая Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.