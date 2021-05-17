У Газі заявили про 33 загиблих через атаки Ізраїлю у неділю

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В результаті ізраїльських авіаударів по місту Газа в неділю, 16 травня, загинули щонайменше 33 людини, в тому числі 12 жінок і 8 дітей.
Про це заявило підкоряється ХАМАС Міністерство охорони здоров'я в Газі, передає BBC.
У палестинському міністерстві стверджують, що через авіаційні удари Ізраїлю в перші години неділі загинули зокрема 12 жінок і 8 дітей, ще 50 людей отримали травми.
Крім того, повідомляється, що через чотирнадцять годин після атак парамедики все ще шукають потенційних вижилих серед уламків зруйнованих будівель.
Отже, з часу початку конфлікту за тиждень у Газі, за даними палестинської влади, загинуло 181 людина.
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Офіційні особи Ізраїлю заявляють, що в результаті атак бойовиків по ізраїльській території за тиждень загинуло 10 людей, зокрема двоє дітей.
Нагадаємо, з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людей поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.
Тим часом представник Китаю на засіданні Радбезу ООН запропонував Палестині та Ізраїлю провести на території КНР прямі переговори.
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