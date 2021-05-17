Русский
$ 27,61
33,48
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Газі заявили про 33 загиблих через атаки Ізраїлю у неділю

17 травня, 02:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Відповідно до заяв палестинської влади, з початку нового витка конфлікту загинули понад 180 палестинців

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

В результаті ізраїльських авіаударів по місту Газа в неділю, 16 травня, загинули щонайменше 33 людини, в тому числі 12 жінок і 8 дітей.

Реклама

Про це заявило підкоряється ХАМАС Міністерство охорони здоров'я в Газі, передає BBC.

У палестинському міністерстві стверджують, що через авіаційні удари Ізраїлю в перші години неділі загинули зокрема 12 жінок і 8 дітей, ще 50 людей отримали травми.

Крім того, повідомляється, що через чотирнадцять годин після атак парамедики все ще шукають потенційних вижилих серед уламків зруйнованих будівель.

Отже, з часу початку конфлікту за тиждень у Газі, за даними палестинської влади, загинуло 181 людина.

В тренді
В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги – понад 160 постраждалих та двоє загиблих (оновлено)
В тренді
Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В тренді
Ракетні обстріли, протести в Європі та евакуація українців – головне про конфлікт в секторі Газа
Реклама

Офіційні особи Ізраїлю заявляють, що в результаті атак бойовиків по ізраїльській території за тиждень загинуло 10 людей, зокрема двоє дітей.

Нагадаємо, з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людей поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.

Тим часом представник Китаю на засіданні Радбезу ООН запропонував Палестині та Ізраїлю провести на території КНР прямі переговори.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"Інші країни
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардування
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардуванняІнші країни
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Хворих на COVID-19 в Індії атакує
Хворих на COVID-19 в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцямІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти