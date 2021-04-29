Во Всемирной организации здравоохранения в последнее время фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, однако выход из этой ситуации есть.
Об этом заявил глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен, передает Reuters.
"Пандемия COVID-19 ускоряется, поэтому равный доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение для того, чтобы переломить ситуацию", – сказал Этьен.
По его словам, в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем в 2020 году.
"Это показывает, что мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", – заявил Этьен.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм, который может распространиться и в Украине.
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