Папа Франциск объявил войну педофилам в Церкви – принято революционное решение

Понтифик совершил то, что не решался сделать никто до него в течение 40 лет – переписал "уголовный кодекс" Католической церкви

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Папа Римский Франциск издал апостольскую конституцию Pascite Gregem Dei, пересмотрев церковный кодекс и ужесточив разделы о жестоком обращении с несовершеннолетними.

Об этом сообщает Vatican News.

Работа над новой редакцией закона началась еще при Папе Бенедикте XVI в 2009 году. Предыдущая версия просуществовала почти 40 лет, ее утвердил еще Иоанн Павел II в 1983 году.

В частности, 1 мая Франциск практически целиком переписал шестой раздел церковного Кодекса канонического права из 80 статей. Это самая обширная редакция действующего кодекса.

При этом понтифик напомнил епископам об ответственности, которую они несут за соблюдение буквы закона.

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Одной из целей изменений глава Католической церкви он назвал "уменьшение количества случаев, когда наложение штрафа оставалось на усмотрение властей". Статьи в шестом разделе кодекса касаются преступлений и наказаний. В новой реакции были введены новые категории преступлений.

По словам Франциска, шестую книгу кодекса улучшили технически. Теперь в ней указаны "объективные критерии для определения самой подходящей санкции для каждого конкретного случая". При этом полномочия властей ослабит наказание были ограничены особенно за правонарушения, "которые наносят наибольший ущерб и вызывают скандалы в обществе".

В частности, вместо старого раздела "Преступления против особых обязательств" появился раздел "Преступления против человеческой жизни, достоинства и свободы", где и можно найти принуждение к сексуальному насилию несовершеннолетних или "уязвимых" взрослых, а также хранение детской порнографии.

В действие апостольская конституция вступает 8 декабря этого года.

Напомним, что в прошлом году Папа Римский Франциск неожиданно поддержал подростков нетрадиционной сексуальной ориентации.

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